L'Audiència denega un examen mèdic al jove que va denunciar una agressió racista a Sant Feliu Sasserra

L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d'apel·lació presentat per la defensa dels cinc Mossos d'Esquadra que, presumptament, van agredir un jove negre, Wubi, en un desnonament a Sant Feliu Sasserra el gener del 2019. Així, la sala no dona el vistiplau perquè un metge forense examini el noi perquè considera que les diligències d'instrucció s'haurien d'haver fet en el termini màxim de sis mesos des de la data d'inici des de l'obertura de les diligències, que, en aquest cas, es va fer el febrer del 2019. El cas va sortir als mitjans el juny passat, quan es va fer públic un vídeo enregistrat pel jove amb el mòbil on se sentia com els agents li deien «negre de merda, racistes és poc» o «tu ets un mono».

Els fets van tenir lloc el gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra quan Wubi sortia de casa seva mentre la policia hi estava intervenint per un desnonament. Segons la versió del jove, els agents el van fer caure a terra, el van colpejar i el van insultar.

Per la seva banda, SOS Racisme, que exerceix la defensa de Wubi, creu irrellevant la decisió de l'Audiència, ja que considera que les agressions físiques que va patir el jove van ser lleus i que, en canvi, les agressions verbals «ja han quedat provades en el vídeo que s'ha difós». La instrucció continua en peu i encara falten diligències per practicar.

El cas va tenir molt ressò mediàtic i el llavors conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar que actuaria «amb tota fermesa» quan sabés qui eren els responsables de l'agressió racista.