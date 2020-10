Detenen a Manresa un home que va ferir amb un ganivet una dona a Cerdanyola del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a Manresa un home de 46 anys i veí de la mateixa ciutat com a presumpte autor d'una ganivetada a una dona a Cerdanyola del Vallès. Els fets van passar dimecres al voltant de les 21 h, quan una veïna de Cerdanyola estava passejant i un individu que no la coneixia de res se li va acostar per ferir-la amb un ganivet. L'home va fugir, mentre la policia va atendre la víctima per traslladar-la a l'hospital. Els Mossos i la Policia Local van organitzar un dispositiu de recerca sense èxit, si bé van trobar algun objecte del sospitós. Rastrejant les dades aconseguides, van ubicar l'home a Manresa, on l'han detingut aquest divendres. L'arrestat està pendent de passar a disposició judicial.