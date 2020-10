Desarticulat un grup criminal familiar dedicat a proveir cocaïna a la Catalunya Central

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Roda de Ter (Osona) una organització criminal dedicada a la distribució de cocaïna a la Catalunya Central. L'operatiu, que s'ha desenvolupat en diferents fases, ha permès detenir 19 persones, intervenir 12 quilograms de cocaïna, 20 quilograms d'haixix i més de 30.000 euros en efectiu. El grup estava liderat per sis germans, que s'haurien envoltat d'un tram criminal per tal d'aconseguir substàncies estupefaents en grans quantitats i després vendre-la a distribuïdors directes. El jutge de Vic que instrueix el cas ja ha decretat l'ingrés a presó per a sis dels nou detinguts en una primera fase. La resta d'arrestats passaran a disposició judicial aquest dissabte.

La investigació es va iniciar el juliol del 2019, quan els Mossos van detectar a Roda de Ter un important volum de transaccions vinculades amb el tràfic de cocaïna. Els Mossos van determinar que a la població s'havia establert un grup criminal que es dedicaria a proveir drogues a diferents punts de venda, principalment a la comarca d'Osona, però també a d'altres punts del Bages, l'Alt Penedès, la Cerdanya i França.

El grup estava liderat per sis germans, que eren els encarregats de comprar la droga en grans quantitats i vendre-la després a distribuïdors directes. Els investigadors van comprovar que dos homes, veïns de Barcelona, eren els seus principals proveïdors. Feien arribar la droga amagada en el doble fons de vehicles, i després s'emmagatzemava en diferents punts, on l'adulteraven amb substàncies de tall i, així, aconseguien augmentar la quantitat de drogues que venien a tercers.

Normalment eren els compradors els que s'encarregaven de recollir les drogues dels punts d'emmagatzematge, però en algunes ocasions el mateix clan familiar era el que feia la distribució, amagant-la en furgonetes de transport de mercaderies.

El dia 13 d'octubre es va establir un primer operatiu policial que va permetre detenir 9 persones i realitzar l'entrada i perquisició en 12 domicilis, tres a Roda de Ter, tres a Sant Hipòlit de Voltregà, una a Manlleu, dos a Vic, una a Santa Eugènia de Berga i dues a Barcelona.

Només dos dies després, es va establir un segon operatiu, aquest cop es van detenir sis persones més i es van fer cinc entrades i escorcolls en domicilis de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Àvia, Cardona i Puigcerdà.

En un dels domicilis de Barcelona es van localitzar 47.000 euros, diners provinents d'un pagament dels germans per un dels enviaments que havien rebut feia pocs dies, aquest fet denota el gran moviment de substàncies estupefaents que realitzava normalment el grup.

Als domicilis també es van intervenir 7,5 kilograms de cocaïna, 20 kg d'haixix i 195.000 euros en efectiu, així com localitzar gran quantitat de substàncies de tall i material per a l'embalatge i la distribució, que se sumaria al que ja s'havia intervingut amb anterioritat durant la investigació.

El jutjat de Vic que instrueix el cas ha decretat l'ingrés a presó per a sis dels nou detinguts dimarts. La resta d'arrestats passaran a disposició del jutge aquest dissabte.