La passatgera del davant d'un turisme mor en un accident a l'A-2 a Castellolí

El Servei Català de Trànsit va informar ahir que hi va haver un accident de trànsit a la tarda amb una víctima mortal al punt quilomètric 565 de l'A-2 a Castellolí (Anoia), en sentit Lleida. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 1/4 de 8 del vespre.

Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió per envestida entre un turisme i un camió. A conseqüència de l'accident, la passatgera davantera del turisme va morir. La conductora del turisme va ser ferida i ahir, al tancament d'aquesta edició, estava en estat crític. Un helicòpter va traslladar-la a l'hospital de Bell-vitge.

Arran de la incidència van activar-se cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l'afectació viària, l'A-2 va estar tallada durant unes hores i hi havia 7 quilòmetres de retencions. El trànsit es va desviar per l'N-IIz.