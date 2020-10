Evacuen en helicòpter un excursionista ferit en una caiguda al Pedraforca

Un excursionista va resultar ferit ahir al migdia després de caure per una tartera al Pedraforca. Els Bombers van rebre l'avís a les dues del migdia i van iniciar el rescat. Els serveis d'emergències hi van enviar un helicòpter dels GRAE, que es va desplaçar fins al lloc de l'accident, amb una dotació terrestre de suport. L'afectat va ser traslladat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga amb fortes contusions, com a conseqüència de la caiguda per una de les tarteres de la muntanya de la serra del Cadí.

En un altre punt de la regió central, a Navès, una dona va resultar ferida ahir al matí mentre escalava a la vall d'Ora, situada al terme municipal de Navès, al Solsonès. L'esportista es trobava a la zona de Sant Pere de Graudescales quan una caiguda li va ocasionar una fractura al peu. Els Bombers van rebre l'avís a les dotze del migdia. Aleshores un helicòpter dels GRAE i una dotació terrestre es van desplaçar al lloc de l'accident per atendre l'afectada.