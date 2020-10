Quatre excursionistes queden atrapats a la tartera del Pedraforca

Els Bombers han rebut aquest diumenge a la tarda (18.34 h) un avís de rescat per a quatre excursionistes atrapats al Pedraforca, a Saldes. Segons fonts del cos, les quatre persones es troben a la tartera del massís i no poden seguir el seu camí perquè s'han trobat una gran placa de gel que els impedeix avançar. Els Bombers han contactat amb personal del refugi Lluís Estasen per intentar resoldre el rescat sense haver d'activar l'helicòpter i el Grup d'Actuacions Especials (GRAE).