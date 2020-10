Quatre excursionistes queden atrapats a la tartera del Pedraforca

Els Bombers han rebut aquest diumenge a la tarda (18.34 h) un avís de rescat per a quatre excursionistes atrapats al Pedraforca, a Saldes. Segons fonts del cos, les quatre persones -tres homes i una dona- es troben a la tartera del massís i no poden seguir el seu camí perquè s'han trobat una gran placa de gel que els impedeix avançar. Tot i això, estan en bon estat, ben abrigats, i esperant els agents el Grup d'Actuacions Especials, que es desplacen al punt on es troben a peu perquè la foscor fa impossible el rescat amb l'helicòpter.