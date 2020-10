Rescaten sa i estalvi un boletaire perdut a Montferrer i Castellbò

Els Bombers han localitzat sa i estalvi un home de 67 anys que s'havia perdut mentre buscava bolets a la zona de Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell. Segons fonts del cos, el boletaire va contactar telefònicament amb la seva filla i en un primer moment no volia que s'activés el dispositiu de rescat, però la filla va acabar trucant a Emergències a les 22.31 h per donar l'avís. Es van activar quatre dotacions terrestres dels Bombers, que van trobar el boletaire dues hores més tard, a les 00.30 h, sa i estalvi, i el van acompanyar al punt on havia aparcat el seu vehicle.