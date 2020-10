Un vehicle intenta esquivar un cabirol a la C-55 i acaba fent voltes de campana

Un vehicle que circulava per la C-55 al seu pas per Manresa s'ha creuat amb un cabirol i s'ha accidentat en intentar esquivar-lo. El cotxe s'ha enfilat per un talús i ha acabat fent voltes de campana, segons fonts dels Bombers. L'accident ha tingut lloc a les 3.59 h d'aquest diumenge a la matinada al quilòmetre 26 de la carretera en direcció a Monistrol de Montserrat.

El conductor, un home de 32 anys, ha estat atès pel SEM per policontusions i ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, en estat lleu malgrat l'aparatositat de l'accident. Els Bombers han treballat al lloc dels fets per redreçar el vehicle i netejar la calçada.