Jutgen a l'acusada de matar la seva parella per apunyalament a Manresa el 2018

La dona acusada d'apunyalar mortalment un home la matinada del 3 de juny de 2018 en un pis de Manresa va advertir tres dies abans dels fets a la veïna del davant que hi hauria "apunyalaments" a l'edifici. "Jo ja t'he avisat", li hauria comentat l'acusada, segons ha explicat la dona que viu al mateix replà. Al judici que se celebra a l'Audiència de Barcelona també ha declarat l'exparella de l'acusada, a qui hauria confessat el crim i enviat una foto, abans de dir-li que era broma i amenaçar-la que no ho digués. La fiscalia acusa Alícia R. R. d'un delicte d'assassinat amb agreujant de parentesc i demana 21 anys de presó. La defensa demana la lliure absolució. Està previst que l'acusada declari dimecres.

"He fet una cosa molt dolenta, estimada. L'he matat, nena. Ajuda'm". L'exparella de l'acusada estava treballant quan va rebre aquests missatges per whatsapp. Li va respondre que tenia feina i que no la creia. És després quan l'acusada li va enviar una foto amb un cos ensangrentat a qui va reconèixer de seguida, i li va respondre que truqués a la policia.

A partir d'aquest moment l'acusada va canviar el to en la conversa. "Eh que ho sembla? És broma", i diverses emoticones. Va afegir que la sang no era ketchup sinó tomàquet. L'amiga no va poder dormir i li va dir que aniria a explicar-ho als mossos. L'acusada li va acabar enviant una foto del seu fill que ella va interpretar com una amenaça.

La receptora d'aquests missatges va denunciar els fets a la policia, que es va desplaçar a l'immoble i van trobar el cadàver de l'home, de 67 anys. La presumpta autora dels fets, veïna de la capital del Bages, va ser detinguda hores després en un bar.

Al judici han declarat com a testimonis diversos veïns. La veïna del davant del lloc dels fets ha explicat que la mateixa setmana, potser tres dies abans, l'acusada li va dir que hi hauria apunyalaments. També li va dir que arribarien ocupes, però la veïna no va relacionar els apunyalaments amb els ocupes, tot i que sí que aquests van causar problemes dies abans dels fets. La mateixa veïna el dia després de l'assassinat va netejar amb lleixiu al replà de l'escala una taca de sang "recent" de quatre o cinc centímetres sense donar-li importància.

Diversos veïns han explicat que l'acusat i la víctima sovint es barallaven i discutien, però que només se sentien els crits d'ella. També han dit que l'home era prim, dèbil, malaltís i alcohòlic. La veïna del pis del costat quan sentia discussions posava la música alta per no sentir-los. En més d'una ocasió ella demanava entrar amb forts cops a la porta i no parava fins que ell finalment la deixava passar.

Un dels agents que van intervenir al pis fent una inspecció ocular prèvia ha explicat que va apreciar que li va semblar que l'home tenia ferides de defensa a un braç. Però seran els perits els qui ho hauran d'explicar. Un altre agent ha dit que semblava que s'havia intentat netejar la sang i que es van trobar el cos cobert amb un edredó i una tovallola.

Segons la fiscalia, l'acusada, que ara té 51 anys, mantenia una relació sentimental amb la víctima farcida "d'alts i baixos i baralles, incloses les agressions físiques de l'acusada a la víctima". La matinada del diumenge 3 de juny del 2018, afegeix l'escrit, de forma "imprevista", l'hauria apunyalat amb un ganivet de grans dimensions a diverses parts del cos. Una de les ganivetades, a l'arteria pulmonar, li va provocar una hemorràgia massiva, fet que va provocar que es dessagnés i morís.

La fiscalia acusa la dona d'un delicte d'assassinat i demana per a ella 21 anys de presó, la inhabilitació absoluta durant el temps que duri la condemna, i llibertat vigilada de deu anys un cop surti de la presó. Pel que fa a la família de la víctima –tenia dues filles-, no demanen cap compensació.

La defensa nega el relat del fiscal i demana la lliure absolució per l'acusada. Considera que només eren amics i que ella hi anava perquè vivia al pis de sota i li havien tallat la llum i l'aigua. Argumenta que la nit dels fets van veure's per consumir drogues però que l'acusada va marxar del pis deixant l'home sol per anar a un bar i a comprar droga. Amb la voluntat de compartir la droga amb la víctima, l'acusada hauria tornat al pis i s'hauria trobat la porta oberta i el cos sense vida de l'home.