Dues persones s'accidenten a Can Padró amb un cotxe de gamma alta

Dues persones van tenir un accident al circuit de Can Padró de Castellbell i el Vilar, ahir diumenge al matí. Segons fonts dels Bombers, circulaven amb un vehicle de gamma alta per aquest circuit automobilístic –dedicat a la competició, exhibició i sobretot a la formació en conducció en situacions extremes on es poden llogar aquest tipus de vehicles per pilotar-los– quan van sortir de la via i van xocar contra un arbre.

El pilot va poder sortir del cotxe pel seu propi peu però el copilot va quedar atrapat a l'interior, inconscient, i per aquest motiu va haver de ser excarcerat pels Bombers, que hi van treballar amb tres dotacions. L'accident es va produir a les 10.10 h del matí, i els accidentats van ser traslladats a un centre hospitalari.