Alerta per fort vent a la Cerdanya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Ventcat a la Cerdanya i altres comarques del terç nord-est de Catalunya davant les previsions de fortes ventades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Les ventades es produiran durant aquest dimarts a la tarda i fins la tarda de demà dimecres.

Segons el SMC, les ratxes més intenses es produiran a partir de la propera mitjanit i matinada fins primera hora de demà dimecres, especialment a la Val d'Aran. Les ratxes podran superar els 90 km/h i afectaran també al Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Cerdanya i Ripollès i, amb menor probabilitat, a les comarques de Pallars Jussà i Alt Urgell. Al llarg del matí les ventades aniran perdent intensitat.

El vent bufarà de component sud i el llindar es superarà sobretot a les cotes altes.

Per aquesta raó, Protecció Civil de la Generalitat demana molta precaució en els desplaçaments de primera hora cap a la feina i cap als centres escolars. També es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.

A nivell general, cal fixar bé o retirar els objectes que estiguin a l'exterior (balcons, terrasses,...) i puguin ser desplaçats per l'aire. A les zones urbanes cal evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent.