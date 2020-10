El conseller d'Interior anuncia al Bages més rapidesa per actuar contra ocupacions delinqüencials

El conseller d'Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper, ha participat aquest dimarts a la tarda des de Manresa al Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages que ha estat en format telemàtic. Samper ha anunciat novetats legals que faran més àgils els desallotjaments en aquells casos d'ocupacions delinqüencials. El president del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, Eloi Hernàndez, ha demanat suport al Govern català «en un moment en què als Ajuntaments ens falten recursos per afrontar aquest tipus de situacions conflictives que generen preocupació i malestar» i ha reiterat la necessitat d'impulsar polítiques públiques que fomentin l'habitatge assequible.

La primera mesura seria una nova instrucció per part de la Fiscalia de Catalunya que permetria que els jutges disposin de noves eines per fer més ràpida l'aplicació de mesures cautelars per ordenar els desallotjaments. La segona mesura anunciada pel conseller d'Interior és un canvi legislatiu que estudiarà obrir la porta a denunciar les ocupacions delinqüencials, no només a la propietat de l'immoble ocupat tal i com passa ara, sinó també als veïns i veïnes a títol individual o bé a comunitats de veïns i veïnes per preservar la identitat de les persones denunciants. Samper ha destacat que «són dues mesures importants que ens permetran donar una resposta més contundent a les màfies organitzades».



Campanya forestal i fets delictius

En el marc de la trobada, el conseller d'Interior de la Generalitat també ha fet balanç de la campanya forestal d'estiu de la qual ha assenyalat que «ha estat una de les més tranquil·les dels darrers anys». Samper ha explicat que del departament d'Interior treballa en una nova llei per millorar la coordinació dels cossos policials de Catalunya i unificar-los. En aquest sentit, ha anunciat que a partir de setembre de l'any vinent s'incorporaran 750 nous Mossos d'Esquadra arreu del territori, entre els quals a la comarca del Bages. Finalment, també ha apuntat que les dades dels fets delictius al territori s'estabilitzen després d'un important creixement durant els primers mesos d'any.



Protecció Civil

El Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages també ha proposat l'actualització del Pla d'Assistència i Suport dels Municipis en matèria de Protecció Civil al context actual. Des del Consell Comarcal s'ha mostrat la voluntat de continuar oferint el servei de Protecció Civil als diferents municipis de la comarca.



Reunió amb l'alcalde de Manresa

Samper també s'ha reunit amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, de forma prèvia al consell d'alcaldes. En la reunió també hi havia el comissari dels Mossos d'Esquadra a la regió policial central, Josep Lluís Rosell, el regidor de seguretat ciutadana de Manresa, Joan Calmet el cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora i la delegada del govern català a la Catalunya Central. En la reunió s'ha abordat la situació de la seguretat a la capital del Bages.