L'acusada del crim del carrer del Cós va anunciar «apunyalaments» dies abans

La dona acusada de matar la seva parella al carrer del Cós de Manresa va avisar una veïna que hi hauria «apunyalaments» a l'edifici uns tres dies abans de la mort violenta de Carles Malet, que va tenir lloc el 3 de juny del 2018. Així ho va declarar, ahir, una veïna que vivia al mateix replà del lloc on va tenir lloc la mort, a qui l'acusada, Alícia R. R., també hauria dit: «Jo ja t'he avisat». La veïna va declarar en la sessió d'ahir del judici que se celebra aquests dies a l'Audiència de Barcelona per aquest crim.

L'acusada també li va dir que arribarien okupes, però la veïna no va relacionar els apunyalaments amb els okupes, tot i que sí que aquests van causar problemes dies abans dels fets. La mateixa veïna el dia després de l'assassinat va netejar amb lleixiu al replà de l'escala una taca de sang «recent» de quatre o cinc centímetres, sense donar-li importància.

En el judici també va declarar l'exparella de l'acusada, a qui hauria enviat missatges per whatsapp acompanyats d'una foto del cadàver i en què Alícia R. R. hauria confessat els fets. «He fet una cosa molt dolenta, estimada. L'he matat, nena. Ajuda'm», li va dir en un primer moment, i l'exparella de l'acusada li va respondre que tenia feina i que no la creia. Va ser després quan l'acusada li va enviar la foto amb un cos ensangonat, que la testimoni va reconèixer de seguida, i li va respondre que truqués a la policia.

A partir d'aquest moment l'acusada va canviar el to en els missatges. «Eh que ho sembla? És broma», i diverses emoticones. Va afegir que la sang no era quètxup sinó tomàquet. L'amiga no va poder dormir i li va dir que aniria a explicar-ho als Mossos. L'acusada li va acabar enviant una foto del seu fill, que ella va interpretar com una amenaça.

Va ser més tard quan la receptora d'aquests missatges va denunciar els fets a la Policia Local de Sant Fruitós de Bages i, posteriorment, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins a l'immoble i van trobar el cadàver de l'home, de 67 anys, embolicat amb un edredó i amb una tovallola sobre els peus, segons van explicar agents que ahir van declarar també com a testimonis.

La presumpta autora dels fets, veïna de la capital del Bages, va ser detinguda hores després. Agents que van participar en la detenció van explicar que en un primer moment l'acusada els va donar un nom fals i els va assegurar que no portava la documentació a sobre, encara que quan la van escorcollar li van trobar el DNI i la van poder identificar amb el seu nom real, i la van detenir acusada de matar Malet.

En la sessió d'ahir del judici van declarar diversos veïns que vivien en el mateix edifici, que van explicar que la víctima i l'acusada sovint es barallaven i es discutien però que només se sentien crits d'ella. També van detallar que l'home era prim, que no presentava un bon estat de salut i que era alcohòlic.

21 anys de presó

El ministeri fiscal, única acusació en aquest cas, demana 21 anys de presó per a la dona, a qui acusa d'un assassinat amb agreujant de parentiu. En l'escrit de conclusions provisionals assegura que la relació entre la víctima i l'acusada estava plena «d'alts i baixos i baralles, incloses les agressions físiques de l'acusada a la víctima». Va ser la matinada del diumenge 3 de juny del 2018, afegeix l'escrit, de forma «imprevista», quan la dona l'hauria apunyalat amb un ganivet de grans dimensions a diverses parts del cos, i una de les pu-nyalades li va afectar l'artèria pulmonar i li va causar la mort.

La previsió és que avui es presentin les proves pericials i que demà declari l'acusada i es doni el judici per finalitzat en espera que el jurat popular emeti el veredicte.

La defensa qüestiona l'autoria d'uns whatsapps

La defensa de l'acusada va posar en dubte l'autoria dels missatges de whatsapp que, segons va explicar l'exparella de la dona, li va enviar després de cometre el crim, i en els quals confessava l'autoria del crim. En el moment de l'exhibició de les proves, el lletrat va fer notar que en els missatges de la conversa entre l'acusada i l'exparella, al lloc on figura el remitent de la conversa, hi havia una imatge que ve per defecte quan no hi ha cap imatge de contacte i que al costat, en comptes del nom, hi havia una sola lletra. En canvi, en una altra conversa de l'acusada amb un altre testimoni, hi apareixia una imatge i el nom del contacte.

D'altra banda, la defensa de l'acusada va negar les acusacions de fiscalia (vegeu notícia principal) i va considerar que només eren amics i que anava al pis de Malet perquè vivia al pis de sota i li havien tallat la llum i l'aigua. L'advocat de la defensa també va argumentar que, la nit dels fets, víctima i acusada van veure's per consumir drogues però que l'acusada va marxar del pis deixant l'home sol per anar a un bar i a comprar droga. Amb la voluntat de compartir-la amb la víctima, l'acusada hauria tornat al pis, on hauria trobat la porta oberta i el mort. R. J. barcelona