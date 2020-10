Una vaca abandonada genera un allau de missatges a les xarxes de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Una vaca sense propietari al municipi de Castellbell i el Vilar ha provocat avui un petit terratrèmol a les xarxes socials. El grup Fundación Santuario de Gaia va proposar des de Facebook una acció d'enviament massiu de missatges contra l'Ajuntament amb l'objectiu anunciat de col·lapsar el seu sistema de comunicació. Asseguraven que l'Ajuntament volia sacrificar l'animal. A última hora del vespre, l'Ajuntament ha indicat que es voldria trobar una altra explotació que pogués acollir la vaca i que si aquesta alternativa no té viabilitat, es demanarà a l'entitat que s'ha queixat que la puguin rebre i cuidar. De fet, aquesta última proposta és el que demanaven els responsables de la fundació, assegurant que ells tenien les condicions per atendre l'animal.

El fets s'han produït, segons la denúncia dels membres de la fundació, en els darrers dies. I un comunicat de l'Ajuntament indica que es tracta d'un dels sis animals que es van escapar de la granja on es trobaven, abandonats, després que el seu propietari morís i la granja quedés sense tenir atenció. En l'explicació de l'Ajuntament, s'indica que hi ha hagut un decomís aquesta setmana en aquesta granja per part dels responsables del departament d'Agricultura i que hi ha aquests 6 animals que s'han escapat. La vaca que ara és motiu de l'acció de la Fundació Santuari de Gaia ha estat vista per uns veïns del poble, que han alertat a l'entitat.

En un comunicat, l'Ajuntament explica que "el consistori segueix les indicacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP) per trobar una nova explotació per a les sis vaques que es van escapar dies enrere". I afegeix que "els fets van passar en el marc d'un decomís del DARP a una explotació ubicada al municipi que ha finalitzat la seva activitat. En el moment en què es localitzin tots els animals se seguiran els protocols que marquen les autoritats sanitàries. En cas que la vaca no es pugui portar a una nova explotació ramadera, es contactarà amb la Fundación Santuario de Gaia perquè se'n faci càrrec".

Els responsables de la Fundación Santuario de Gaia, una entitat que es dedica a acollir animals de granja maltractats, asseguren que el primer pas que s'ha de fer amb aquest animal és fer-li una anàlisi per saber quina és la seva condició de salut. Es tracta d'una vaca de 5 anys que no té registre sanitari. Per això asseguren que no es pot fer l'operació que diu l'Ajuntament de traslladar-la a una altra explotació. Els indiquen que tenen una zona de quarantena on poden tenir l'animal aïllat fins que aquest tràmit estigui passat.