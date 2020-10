El conseller d'Interior anuncia al Bages mesures per actuar més ràpidament en ocupacions delinqüencials

El conseller d'Interior del govern de la Generalitat de Catalu-nya, Miquel Sàmper, va participar ahir a la tarda des de Manresa al Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, en format telemàtic. Sàmper va anunciar novetats legals que faran més àgils els desallotjaments en les ocupacions delinqüencials, segons va informar ahir el mateix consell en un comunicat.

Sobre les ocupacions conflictives, el president del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages, Eloi Hernàndez, va demanar suport al Govern «en un moment en què als ajuntaments ens falten recursos per afrontar aquest tipus de situacions conflictives que generen preocupació i malestar», i va reiterar la necessitat d'impulsar polítiques públiques que fomentin l'habitatge assequible.

La primera mesura seria una nova instrucció per part de la Fiscalia de Catalunya que permetria que els jutges disposessin de noves eines per fer més ràpida l'aplicació de mesures cautelars per ordenar els desallotjaments. La segona mesura anunciada per Sàmper és un canvi legislatiu per obrir la porta a denunciar les ocupacions delinqüencials, no només a la propietat de l'immoble ocupat com passa ara, sinó també als veïns a títol individual o bé a comunitats de veïns, per preservar la identitat dels denunciants. Sàmper va destacar que «són dues mesures importants que ens permetran donar una resposta més contundent a les màfies organitzades».

En la trobada, el conseller va fer balanç de la campanya forestal d'estiu, que «ha estat una de les més tranquil·les dels darrers anys». Va explicar que el departament d'Interior treballa en una nova llei per millorar la coordinació dels cossos policials de Catalunya i unificar-los. En aquest sentit, va anunciar que a partir de setembre de l'any vinent s'incorporaran 750 mossos d'esquadra arreu del territori, alguns dels quals al Bages.

Sàmper també es va reunir amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, amb qui va abordar la situació de la seguretat a la capital del Bages, entre altres temes. A la reunió també hi havia altres representants del govern local, així com també responsables dels cossos policials, a més de la delegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps.