L'acusada del crim del carrer del Cós nega que matés la víctima

La fiscalia manté la petició 21 anys de presó per a Alícia R. R., la dona acusada d'assassinar Carles Malet la nit del 2 al 3 de juny del 2018, al carrer del Cós de Manresa. La defensa, en canvi, en demana la seva absolució i l'acusada ha assegurat que se'l va trobar malferit quan va tornar a l'habitatge d'on havia sortit uns 20 minuts abans i que no va poder salvar-lo.

La dona ha declarat aquest dimecres al matí en el judici i ha assegurat que la nit dels fets estava amb l'home i va sortir a comprar cocaïna i que quan va tornar al pis de la víctima, al cap d'uns vint minuts, aquest tenia un ganivet clavat al coll però que estava viu i que ella el va retirar per intentar salvar-lo. Ha dit també que va fregar el terra per poder-lo portar-lo fins al lavabo per tapar-li les ferides, però que no va poder.

En resposta a les preguntes de la fiscal, la processada també ha reconegut que va enviar diferents missatges a una altra dona que havia estat parella d'ella per WhatsApp, en el qual hi havia una foto del mort i a més ella assegurava que "l'he matat". Tot i això, l'acusada assegura que es va tractar d'un error del corrector i hauria de dir "l'han matat". Alícia R. R., segons ha sostingut ella, va enviar els missatge perquè l'ajudés a salvar l'home i avisés una ambulància encara que no ha sabut explicar perquè no va ser ella mateixa qui va alertar els serveis d'emergències. Quan hores més tard va seguir intercanviant missatges amb l'exparella, aquesta li va dir que avisés a la policial i l'acusada va començar a dir-li que l'home estava viu i que tot plegat havia estat una broma.

L'acusada ha dit que ho va fer perquè havia vist que la seva exparella no la volia ajudar a salvar-lo avisant una ambulància. De fet, en la represa de la conversa, la dona fins i tot va arribar a dir-li que estaven a un bar de la Muralla de Sant Domènec i que si no li enviava una foto on sortia ell, era perquè just en aquell moment estava comprant en un supermercat de la zona. Hores més tard, però, la policia va trobar el cadàver i va detenir l'acusada.

En la seva declaració, l'acusada també ha assegurat que la relació amb la víctima, que tenia 67 anys, era professional i que l'havia contractat per cuidar-lo. Segons els veïns que han declarat en el judici, però, la víctima i la processada tenien una convivència intermitent, i les discussions de la parella eren freqüents.

La fiscalia demana que la dona sigui condemnada per assassinat dolós i amb l'agreujant de parentesc a 21 anys de presó. En canvi, la defensa demana l'absolució de l'acusada i en el cas que sigui declarada culpable, que sigui per homicidi o per assassinat sempre sense l'agreujant de parentesc i amb l'atenuant d'estar sota els efectes de la droga, amb unes penes de presó molt inferiors.



Veredicte del jurat

El judici es va iniciar divendres passat i ha conclòs avui. Ara, el jurat haurà de dictar el seu veridecte a partir del qual la jutgesa redactarà la sentència.