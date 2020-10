Moià activa un servei per denunciar assetjaments sexuals a l'institut

Arran de les denúncies que s'han fet a través de les xarxes socials per assetjaments masclistes que suposadament hauria comès un professor de l'INS Moianès, l'Ajuntament i el departament d'Educació de la Generalitat han posat en marxa un servei d'escolta i acompanyament a l'alumnat que hagi viscut alguna conducta «inadequada» d'algun membre del professorat del centre. Aquest servei arriba després que des de fa unes setmanes, des d'un compte a Instagram, alumnes i exalumnes del centre expliquen assetjaments sexuals de docents, alguns dels quals es remunten a diversos cursos enrere.

En el compte que s'ha activat a Instagram es poden llegir testimonis que expliquen que el professor en qüestió no només hauria fets comentaris sexistes i fora de lloc sinó que en alguns casos també hauria anat més enllà, i hi ha comentaris en els quals s'afirma que els hauria tocat els pits o el cul. En aquest sentit, una testimoni que diu que ara té 24 anys explica, textualment, que «quan anava a 2n d'ESO em va tocar el cul i després em va dir 'torna al teu lloc, guapa'».

En el compte les denúncies són totes anònimes i tampoc hi ha pistes que permetin identificar el docent en qüestió. Tot i això, en un missatge publicat ahir a la tarda, els administradors del compte demanaven que a partir d'ara es digui qui són els professors als quals s'acusa.

L'espai que es va posar en marxa ahir es mantindrà operatiu demà i també dimarts i dijous de la setmana que ve, de 4 a 7 de la tarda, amb l'objectiu que les víctimes puguin denunciar d'una forma totalment anònima els fets, i també poder-los donar suport. El servei es porta a terme a l'Espai Jove la Pólvora, al carrer Francesc Viñas, 20, de Moià. Les persones que vulguin denunciar el seu cas hi poden acudir directament o concertant cita prèvia a través dels comptes d'Instagram @ ajmoia o @ espaijovepolvora.

D'altra banda, fonts municipals descartaven ahir explicar com havia anat la primera sessió en espera de portar a terme més sessions per fer-ne un balanç més global.

Aquest servei de suport i escolta es va posar en marxa ahir, després que dilluns passat al matí es portés a terme una concentració a les portes del centre en contra de la violència masclista a l'institut. Ahir, aquest diari va contactar amb la direcció del centre, que va remetre al departament de premsa d'Educació per qualsevol consulta relacionada amb el tema.

Al seu torn, Educació es va limitar a explicar que s'ha posat en marxa el servei d'escolta per a víctimes i assegurava que la conselleria «treballa amb la xarxa territorial de joves i d'atenció a les dones dels municipis afectats per tal d'oferir espais de suport per a les víctimes d'assetjaments i abusos, i perquè situacions com aquestes no es tornin a repetir en els centres educatius, que han de ser espais lliures de violències».

Tot i això, les fonts no van aclarir si en aquest moment hi ha algun expedient o alguna investigació oberta amb relació a les denúncies fetes a través de les xarxes socials.

En el moment que es van començar a denunciar els fets a través de les xarxes, el centre va fer un comunicat en el qual assegurava que aquest curs no s'havia rebut cap queixa o denúncia en aquest sentit. Per aquest motiu des del centre lamentaven «la difamació pública» i feien també una crida «a la prudència».