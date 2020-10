Rescaten una dona amb contusions a Castellar de N'Hug

Els bombers han rescatat aquesta tarda una dona que havia caigut i patit diverses contusions a la zona del Torrent del Rus de Castellar de N'Hug. Segons han informat fonts dels Bombers, a les 14:07 ha rebut l'avís que una dona havia caigut i no podia moure's. Els bombers han arribat fins al lloc per terra ja que el punt on es trobava, una zona boscosa, era de difícil accés per l'helicòpter. Per aquesta raó, els efectius terrestres han rebut també el suport dels GRAE i han traslladat la dona fins a una zona on han pogut fer el gruatge amb l'helicòpter, que posteriorment l'ha evacuat fins a l'heliport del parc de Berga.