S'enfonsa la teulada d'un antic taller del carrer del Roser de Berga

La teulada d'un antic taller del carrer del Roser de Berga va cedir ahir a la tarda, segons van informar ahir al vespre fonts dels Bombers de la Generalitat, sense que l'esfondrament provoqués danys personals.

Segons van informar les mateixes fonts, es tracta de la nau del número 43 d'aquest carrer de la capital berguedana, una edificació d'una sola planta i en la qual actualment ja no es portava a terme cap activitat.

Segons van assenyalar les mateixes fonts, arran de l'incident es va activar també la Policia Local i l'arquitecte municipal, i malgrat que la part interior de l'edifici afectat sí que estava malmesa, no es va considerar que hi hagués risc per als edificis del costat.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís ahir a les 19.36 h i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar un total de tres dotacions del cos de Bombers.