S'enfronta a 18 mesos de presó per tràfic de drogues a Balsareny

Un acusat, J. G. L. C., s'enfronta a una petició de 18 mesos de presó per un delicte contra la salut pública per part de la fiscalia. Segons consta en l'escrit de conclusions provisionals, el processat es dedicava a «l'adquisició, manipulació i distribució a terceres persones» de marihuana, a Balsareny.

També sempre segons el relat de fiscalia, el 14 d'octubre del 2017, cap a un quart d'una de la matinada, els Mossos d'Esquadra van trobar, en un aparcament de l'acusat, a la colònia de Vilafruns de Balsareny, diverses plantes de marihuana en procés d'assecat, que pesaven un total de 145,96 grams i que tenien una puresa del 19,4%. Per aquests fets, l'acusat s'enfronta a una condemna de 18 mesos de presó i a una multa de 291 euros per un delicte contra la salut pública.

També està processada la mare de l'acusat, que en el seu cas s'enfronta a una multa de 2.400 euros, a raó de 8 euros diaris durant 10 mesos, encara que per un delicte totalment diferent. Segons l'acusació del ministeri públic, la dona, C. C. A., «fruit de l'estat de nerviosisme» per la detenció del seu fill, va empènyer el caporal que participava en l'operació, tot i que aquest no va patir cap lesió a causa de les empentes.