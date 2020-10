L'Ajuntament de Castellbell pateix un ciberatac per culpa d'una vaca fugitiva

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar té un problema amb una vaca que dissabte va aparèixer a la plaça de Lluís Companys del Burés. De fet, tenen aquest problema i el de 6 animals més que estan perduts per les muntanyes de l'entorn des que Mossos d'Esquadra i membres del departament d'Agricultura i Ramaderia (DARP) van intervenir en el decomís d'una explotació d'engreix de vaques. El decomís era de 36 animals i només en van recollir la meitat. Els altres, en diferents operacions, s'han anat recuperant.

A la situació, ja prou particular, s'hi ha sumat l'acció que ha promogut el grup Fundación Santuario Gaia, que ha incitat un bombardeig de les xarxes socials de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar. «Ens ho han col·lapsat tot», assegurava anit l'alcaldessa, la socialista Montserrat Badia. «Ha estat un ciberatac en tota regla, amb intervencions de persones de tot el món, moltes d'Amèrica del Sud», explicava Badia, que ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra contra aquest grup.

La vaca ara és en un tancat provisional al polígon del Burés. «En bon estat», segons Badia. «Cuidada i alimentada». Esperant que el departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) decideixi què s'ha de fer amb l'animal. Ahir, el cas va trasbalsar l'Ajuntament. A primera hora de la tarda, Fundación Santuario Gaia, que té la seu a Camprodon i es dedica a recuperar animals de granja maltractats, va fer un xat amb un vídeo en el qual s'assegurava que l'animal estava en risc de ser sacrificat i impulsava una campanya de salvament de la vaca. La tarda va ser complicada en la gestió de les xarxes socials de l'Ajuntament, i Badia va assegurar que «ens les han col·lapsat».

El problema amb el propietari de la finca Ferreroles Vell, de Castellbell i el Vilar, va néixer fa més de 10 anys, per una qüestió d'il·legalitat de l'activitat ramadera. Però, tot i això, en aquest espai hi ha hagut activitat i les vaques d'engreix s'han anat venent, en una situació que també s'està investigant, segons l'alcaldessa. L'actuació ha requerit la intervenció judicial per poder executar el decomís en una finca privada. Una acció en la qual Badia diu que actua per ordre del DARP, que és qui s'encarrega d'aquest assumpte i de la situació dels animals.

Per poder fer el primer decomís i treure els 36 animals de la granja, fa un mes i mig, a part dels membres del DARP, també hi van actuar mossos del grup URMA (medi ambient rural) i els ARROS per evitar conflicte amb el propietari. Els animals, segons Badia, no estaven en bon estat. L'alcaldessa ha explicat que els Mossos ja havien hagut d'actuar en diverses ocasions, o bé perquè s'havien escapat animals o perquè aquests havien causat danys en altres propietats i, fins i tot, alguns accidents de trànsit.

La Fundación Santuario Gaia assegurava en un vídeo en què proposava l'acció que la vaca estava en perill de ser sacrificada i que la volen. L'Ajuntament no s'hi oposa, com a últim pas.