Una empremta de la processada a la fulla del ganivet

Respecte l'arma del crim, l'advocat de l'acusada va destacar ahir que al ganivet amb el qual van matar Carles Malet la nit del 2 al 3 de juny, només hi havia una empremta de l'acusada i que aquesta estava a la fulla i no al mànec. Per al lletrat aquesta «empremta no videncia que [l'acusada] apunyalés a ningú, sinó que ella el va treure i que no va deixar empremtes al mànec», que segons va recordar l'advocat encara ara està tacat amb la sang de la víctima.