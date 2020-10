Xoc entre dos vehicles a la carretera del Pont de Vilomara

Dos vehicles han xocat a la carretera Pont de Vilomara de Manresa, aquest dijous matí. Segons fonts dels Bombers, l'accident s'ha produït a les 7.55 h davant del número 126 i no hi ha hagut cap ferit. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dues dotacions, on han treballat durant una mitja hora. Els cossos d'emergència han desconnectat la bateria d'un dels cotxes i també han netejat la calçada. Cap dels dos conductors implicats en el sinistre no han necessitat assistència sanitària.