Preparen una batuda a Castellbell pels sis vedells que continuen escapats

Els propers dies es farà una batuda per capturar sis vedells que es van escapar fa un mes i mig en un decomís a una explotació de Castellbell, segons han explicat fonts del departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP).

Segons el DARP, la batuda anirà a càrrec de l'explotació que s'ha quedat les vaques que ja s'han comissat. Sobre com es van escapar, el DARP explica que es tracta d'animals que «no són dòcils» i que, a més, el lloc on eren els animals no estava ben tancat. De fet, aquest mal aïllament dels tancats on havien de pasturar les vaques és una queixa de l'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, que explica que els animals s'escapaven sovint i generaven situacions de perill a la carretera i danys en conreus. A més, explica que l'explotació no tenia els permisos necessaris, fet que va portar a la confiscació per odre judicial de 36 animals, la meitat dels quals es van escapar i alguns ja s'han recuperat. El jutjat ha donat un mes per capturar-los.

El destí d'aquests animals és diferent del de la vaca que ara hi ha al Borràs, ja que aquest animal, un cop el DARP ho autoritzi, es portarà al Santuari d'Animals Gaia de Camprodon. Aquesta entitat va impulsar dimecres un atac amb allau de missatge a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els responsables del santuari afirmen que ho van fer perquè se'ls havia dit que ja podien recollir l'animal i poc després se'ls va dir que no. Llavors temien que fos sacrificat. L'alcaldessa condemnava l'atac i assegurava que mai s'ha descartat aquest destí i que s'estan fent els tràmits per a un trasllat que ha d'autoritzar el DARP.