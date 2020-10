Tallat un carril de la C-25 a Rajadell per un accident de trànsit

Un accident de trànsit ha obligat a tallar un carril de la C-25 a Rajadell, en direcció a Manresa, aquest divendres al matí. Segons fonts de Trànsit, un vehicle ha sortit de la via quan circulava cap a la capital del Bages, al quilòmetre 121, a les 8 del matí. El conductor ha resultat ferit lleu i l'han donat d'alta in situ. Malgrat que s'ha hagut de tallar un carril per retirar el vehicle accidentat, no hi ha problemes de circulació. Els Bombers han treballat al lloc dels fets amb tres dotacions per netejar la via.





