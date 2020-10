Col·lisió de dos vehicles a la C-55, a Sant Mateu de Bages

Dos vehicles han col·lidit aquest divendres al matí a la C-55, a Sant Mateu de Bages. Segons fonts dels Bombers, l'accident, que ha tingut lloc a les 8.40 h, no ha fet ferits. La topada s'ha produït al quilòmetre 49 de la via en direcció a Solsona. El Servei Català de Trànsit ha informat que la carretera no està tallada ni hi ha problemes de circulació importants en aquest moment.