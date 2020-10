Un cotxe cau per un barranc de 20 metres a Balsareny

Un vehicle ha caigut per un barranc al llarg de 20 metres aquest migdia a Balsareny. En l'accident dues persones han resultat ferides i han estat evacuades pel SEM. Segons han informat fonts dels bombers, el vehicle, amb dos ocupants, s'ha precipitat per un barranc quan circulava per un camí. El vehicle ha caigut en un punt molt proper a la C-16.

El serveis d'emergències han rebut l'avís a les 12:17h, i segons han informat el bombers, que han desplaçat tres dotacions fins al lloc dels fets, un dels ocupants del vehicle ja havia pogut sortir pel seu propi peu. Els ocupants han estat evacuats pel SEM.