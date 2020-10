Tallat un carril de la C-25 a Rajadell per un accident de trànsit

Un accident de trànsit ha obligat a tallar un carril de la C-25 a Rajadell, en direcció a Manresa, aquest divendres al matí. Segons fonts de Trànsit, un vehicle ha sortit de la via quan circulava en sentit a la capital del Bages, al quilòmetre 121, a les 8 del matí. Es desconeix a hores d'ara l'estat del conductor. Malgrat que s'ha hagut de tallar un carril per retirar el vehicle accidentat, no hi ha problemes de circulació.





? Un carril tallat a la C-25 a Rajadell ? GIR per un #accident pic.twitter.com/jVxX50ozTx — Trànsit (@transit) October 23, 2020