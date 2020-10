La vaca de Castellbell arriba al santuari Gaia de Camprodon

La vaca que dissabte passat va aparèixer al barri del Burés, a Castellbell i el Vilar, ja és al santuari d'animals Gaia de Camprodon. Aquest divendres al migdia, enmig d'una gran eufòria, membres d'aquesta entitat animalista s'han desplaçat amb un remolc adaptat per al transport d'animals fins a la població bagenca per recollir l'animal i portar-lo fins a les seves instal·lacions, que és on ja ha arribat aquesta tarda, segons ha informat l'entitat a través de les xarxes socials i on la Vilar viurà a partir d'ara.





Vilar vuelve con nosotros a Fundación Santuario Gaia ??



Gracias por vuestro apoyo ??https://t.co/YZ4z7rVtZl pic.twitter.com/9jDTCdQ1j9 — Fundación Santuario Gaia (@FSantuarioGaia) October 23, 2020

La vaca, que a Castellbell han batejat com a Mariana però els fundadors del santuari Gaia anomenen Vilar, pel fet d'haver-la trobat en aquest municipi, va aparèixer dissabte passat al barri del Burés. Va arribar al barri des del bosc proper i un cop la van aconseguir capturar, la van posar en el terreny que queda entre la carretera que uneix el barri amb el centre del poble i una nau industrial del polígon, on la vaca tenia un espai d'uns 500 metres quadrats. Allà era alimentada pel mateix ajuntament que hi va portar ferratge. A més, l'animal també podia pasturar i menjava herbes i matolls que al llarg dels anys han crescut en aquest espai.L'animal procedia d'una explotació sense llicència i es va escapar ara fa un mes i mig quan es va anar a fer un decomís dels diferents animals que hi havia allà. En el marc del decomís, però, la meitat de la trentena d'animals que hi havia van aconseguir escapar-se i se'ls ha anat recuperant en diferents batudes que s'han fet a la zona. Tot i això, encara queda mitja dotzena de vedells que no s'han trobat i el DARP va confirmar que l'explotació que es farà càrrec d'aquests animals està preparant una nova batuda per tal de poder-los capturar i emportar-se'ls. De fet, l'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia, va explicar que el jutge ha donat un termini d'un mes perquè els animals siguin capturats i portats al seu nou destí.