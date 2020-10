La vaca Mariana triomfa al Borràs

El barri del Borràs de Castellbell té una nova veïna, la Mariana, la vaca que dissabte es va presentar de sorpresa al barri. Forma part dels animals que es van anar a confiscar fa un mes i mig a Ferreroles Vell i que es van escapar.

La vaca ara fa vida en un espai d'uns 500 m2 entre una nau del Borràs i la carretera que uneix el barri amb el poble. No sempre és fàcil de veure-la perquè s'amaga entre el mur i les herbes, però el farratge amb el qual l'Ajuntament alimenta l'animal i els seus excrements delaten la seva presència. L'alcaldessa Montserrat Badia afirma que és un animal molt tranquil i que el personal municipal que la cuida «li està agafant afecte».

Una veïna del Borràs, Maria Gibert, explica que la vaca «ha distret el veïnat» i que «hi ha hagut molta gent que l'ha vingut a veure». «Els veïns n'estan pendents. Jo dono menjar als gats i prou, però n'hi ha que han portat alguna llesca de pa a la vaca», diu, mentre dues dones que han sortit a llençar la brossa busquen l'animal mirant per sobre el mur que el separa de la carretera.

Gibert afegeix que «des de dissabte han vingut moltes famílies amb els nens a fer fotos a la vaca», que tot i que ara es diu Mariana ben aviat serà rebatejada com a Vilar, segons anuncien els responsables del Santuari Gaia de Camprodon, on l'animal anirà a viure d'aquí a uns dies si tot va tal com està previst.