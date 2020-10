Intenten robar de nit a Serra Claret de Manresa encastant un cotxe a l'aparador

Un grup d'encaputxats hauria intentat accedir aquesta matinada a l'interior de la botiga de moda Serra Claret, al carrer del Born de Manresa, encastant el seu vehicle contra l'aparador. Els veïns, que han sentit els cops contra la porta, han dissuadit els lladres, i fins i tot han pogut enregistrat els fets amb el mòbil.

Els fets han passat pels volts de les 3 de la matinada, quan els presumptes lladres s'han dirigit fins a l'establiment i haurien intentat fer caure la porta donant-li cops amb la part posterior del vehicle, però no han aconseguit derribar-la i han marxat. Tanmateix, com a conseqüència dels cops, s'ha abonyegat la persiana exterior, i s'ha trencat el vidre de l'aparador. Aquest dissabte, l'accés a la botiga s'ha de fer per una porta lateral.

«A Manresa és la primera vegada que ens hi trobem», apuntava la propietària de l'establiment, Judit Serra, mentre que a la botiga de roba d'home que Serra Claret té a Barcelona ja hi ha hagut tres intents de robatori en cotxe.