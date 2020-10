Ferit greu en un accident amb un motocultor als Horts de Sant Antoni de Sallent

Una persona ha resultat ferida greu aquest dissabte a la tarda després de partir un accident amb un motocultor a la zona coneguda com els Horts de Sant Antoni, al terme de Sallent.

Si bé fonts dels Bombers i del SEM no han sabut precisar com s'ha produït l'accident, sembla que el motocultor hauria bolcat i això hauria provocat les ferides a l'home, especialment a les cames, si bé no sembla que hagués quedat atrapat al vehicle. Ha estat traslladat amb l'helicòpter del SEM al parc Taulí de Sabadell en estat greu.

L'accident ha tingut lloc cap a 1/4 de 3 de la tarda, i fins a l'indret dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, i tres unitats terrestres i l'helicòpter del SEM.