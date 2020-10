El jurat declara culpable l'acusada del crim del carrer del Cós

L'acusada del crim del carrer del Cós de Manresa, Alicia R. R., ha estat declarada culpable d'un assassinat amb traïdoria. La dona ha estat jutjada aquesta setmana i el jurat ha comunicat aquest dissabte al matí, el seu veredicte, segons han explicat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El jurat popular ha decidir per unanimitat que la dona va matar Carles Malet, que tenia 67 anys, la nit del 2 al 3 de juny del 2018, al pis on ell vivia al carrer del Cós de Manresa.

L'home va morir després de rebre diverses ganivetades en zones vitals, una de les quals li va afectar l'artèria pulmonar i li va acabar provocant la mort.

El judici per aquest assassinat s'ha celebrat aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara, amb el veredicte del jurat ja emès, la jutgessa haurà de decidir la pena que imposa a la dona.

El ministeri fiscal, que és l'única acusació que hi havia en el cas demana una pena de 21 anys de presó. Per la seva banda, la defensa en demanava l'absolució o en tot cas un condemna per homicidi o assassinat però sense agreujants.

De fet, en la seva declaració davant del tribunal, la dona va assegurar que no havia mort a Carles Malet. Segons el seu relat, ella va sortir a comprar cocaïna i quan va tornar al pis, al cap d'uns 20 minuts se'l va trobar amb un ganivet clavat al coll i que malgrat que li va desclavar, no va

poder fer res per salvar-li la vida.

L'ara ja declarada culpable va ser detinguda després dels fets, després que una altra dona –exparella d'ella- es presentés a la comissaria de la Policia Local de Sant Fruitós per explicar que Alícia R. R. li havia explicat els fets i li havia enviat imatges del cadàver a través de WhatsApp.