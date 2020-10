Ferit greu en un accident amb un motocultor als horts de Sant Antoni de Sallent

Una persona va resultar ferida greu ahir a la tarda després de tenir un accident amb un motocultor a la zona coneguda com els horts de Sant Antoni, al terme de Sallent.

Si bé fonts dels Bombers i del SEM no van saber precisar com s'havia produït l'accident, sembla que el motocultor hauria bolcat i això hauria provocat les ferides a l'home, especialment a les cames, però no sembla que hagués quedat atrapat al vehicle. Va ser traslladat amb helicòpter al Parc Taulí de Sabadell en estat greu.

L'accident va tenir lloc cap a 1/4 de 3 de la tarda, i s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, i tres unitats terrestres i l'helicòpter del SEM.