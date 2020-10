El jurat declara culpable l'acusada del crim del carrer del Cós de Manresa

L'acusada del crim del carrer del Cós de Manresa, Alicia Romero Rodríguez, ha estat declarada culpable d'un assassinat amb traïdoria. La dona ha estat jutjada aquesta setmana i el jurat va comunicar ahir al matí el seu veredicte, segons van explicar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El jurat popular ha decidit per unanimitat que la dona va matar Carles Malet, que tenia 67 anys, la nit del 2 al 3 de juny del 2018, al pis on ell vivia al carrer del Cós de la ciutat de Manresa.

El jurat va manifestar ahir que Alicia Romero és culpable de matar la seva parella de manera «intencionada» i d'impedir-li «tota possibilitat de defensa eficaç». Després de la lectura del veredicte, la fiscalia va decidir mantenir la petició de pena de 21 anys de presó per assassinat, perquè considera que la dependència de les drogues de l'acusada no és un atenuant, en tant que en el moment dels fets no tenia cap alteració «ni greu ni lleu» de les facultats.

La defensa va afirmar que aquest supòsit sí que afectava les capacitats mentals de l'acusada i demanava un atenuant per dilacions indegudes. L'advocat de l'acusada va demanar baixar un grau i «neutralitzar» l'agreujant de parentesc per la presència de «dos atenuants» i va plantejar una pena de presó de dotze anys.

El jurat popular considera que Alicia Romero va atacar la víctima de manera «sorprenent i sobtada» i amb intenció de matar-la. A més a més, va destacar que l'exparella de l'acusada es trobava sol al a casa seva en el moment dels fets, en una situació de «relativa tranquil·litat i assossec» i desarmat.

Així mateix, el jurat ha constatat que hi havia una relació sentimental provada entre la víctima i l'acusada, i que aquesta tenia més «vigor físic». El jurat ha considerat provat per unanimitat que l'acusada no havia consumit alcohol, drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques en el moment dels fets i que, per tant, no tenia minvades les seves facultats cognitives.

Per justificar la decisió, el jurat es refereix a l'anàlisi negativa d'alcohol en sang del dia posterior a la detenció. A més, la policia va destacar la impressió de «serenitat i lucidesa» de l'acusada en el moment de la detenció, segons va subratllar ahir el jurat, que sí que creu provat, de tota manera, que l'acusada tenia dependència respecte a certes substàncies.

D'acord amb aquestes manifestacions, la fiscalia ha ratificat l'escrit de conclusions definitives presentat el 21 d'octubre i ha mantingut la petició de pena per assassinat de 21 anys de presó contra Alicia Romero.

Per la seva banda, la defensa destaca que concorren les atenuants d'afectació a les capacitats mentals i de determinació de l'acusada per l'efecte de les drogues i atenuants de dilacions indegudes.