Un detingut a Manresa per robar a l'interior d'un vehicle i agredir un policia

Agents de la Policia Local de Manresa i dels Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de diumenge un home de 21 anys, veí de Manresa, com a presumpte autor d'un robatori a l'interior d'un vehicle i per haver agredit un policia. El detingut, a més, té nombrosos antecedents. Se li imputen els delictes de robatori i d'atemptat contra l'autoritat.

Els fets van ocórrer a quarts de cinc de la matinada de diumenge, quan una patrulla que es trobava aturada a la plaça de Sant Domènec va veure dos homes que duien un trepant a les mans i que, en veure la patrulla, van reaccionar de forma estranya. Es donava la circumstància que els agents els havien vist feia pocs minuts sense res a les mans.

En acostar-se per intentar demanar-los per la seva actitud, un d'ells va agredir un agent donant-li un cop de puny a la cara, fet que l'altre va aprofitar per fugir. Els agents van poder detenir l'agressor amb la col·laboració d'una parella dels Mossos d'Esquadra que passava per la zona i que van veure com l'home es resistia enèrgicament a la detenció.

Minuts després, una altra patrulla de la Policia Local va trobar un vehicle amb els vidres trencats al carrer de Bonsuccés. Avisat el propietari, aquest va manifestar als agents que trobava a faltar un trepant, el que duia el detingut.