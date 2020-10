S'incendia un camió a Martorell, a l'AP-7

Un camió s'ha incendiat aquest dimarts a la matinada a Martorell, mentre circulava per l'AP-7. El foc s'ha originat en una roda del vehicle, a un quart d'una de la matinada. El conductor ha intentat apagar les flames però no se n'ha sortit i ha avisat a Emergències. Una dotació dels Bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha treballat durant una hora aproximadament per extingir el foc, que no ha provocat ferides al camioner. Després de canviar la roda, el vehicle ha hagut de continuar aturat durant dues hores abans de poder seguir el seu recorregut, per prevenció.