Condemnat un veí de Puigcerdà per abusar sexualment de la neboda de 10 anys

L'Audiència de Girona ha condemnat un veí de Puigcerdà per fer tocaments a la neboda de 10 anys el 13 de maig del 2019. La fiscalia demanava inicialment 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Com que l'acusat ha reconegut els fets i ha consignat 5.000 euros per indemnitzar la víctima, li han aplicat una atenuant molt qualificada de reparació del dany.

Per això, i atenent a la conformitat, el tribunal li ha imposat una pena de 2 anys de presó i 6 anys de llibertat vigilada. No es podrà apropar a la víctima ni al seu col·legi durant 7 anys. L'acusat no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir durant 3 anys i sotmetre's a un programa formatiu de reeducació sexual.

L'acusat, que en el moment dels fets estava casat amb la germana de la mare de la menor, ha reconegut íntegrament l'escrit d'acusació de la fiscalia. Així, ha admès que el 13 de maig del 2019 estava a casa seva, a Puigcerdà, amb la seva neboda, que aleshores tenia 10 anys. També hi havia al domicili la filla del processat, una menor de 5 anys.

"Amb ànim libidinós, i guiat pel propòsit de satisfer els seus desitjos sexuals, va fer tocaments a la menor", apunta l'escrit d'acusació de la fiscalia, que el processat ha subscrit. En concret, li va introduir la mà per dins la roba i li va fer tocaments a les natges, al pit, a l'esquena i als genitals.

A l'hora de perpetrar els abusos, es va prevaler de la innocència de la menor, de la confiança que li tenia perquè era el seu oncle i de la diferència d'edat entre els dos. Aleshores, el processat tenia 50 anys. A més, també li va agafar la mà a la nena i va fer que li fes tocaments al penis "mentre es refregava contra la menor".

La fiscalia apunta que el processat no va arribar a exercir violència contra la petita.

La fiscalia sol·licitava inicialment 6 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i la prohibició de comunicar-se o apropar-se a la menor o al centre educatiu on estudiï durant 10 anys per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys.

Com que l'acusat ha reconegut els fets i ha consignat 5.000 euros per indemnitzar la víctima, la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena aplicant una atenuant molt qualificada de reparació del dany.

La secció tercera de l'Audiència de Girona l'ha condemnat de viva veu, imposant-li 2 anys de presó, allunyament de la víctima durant 7 anys, 6 anys de llibertat vigilada i la inhabilitació per treballar amb menors durant 6 anys.

La defensa ha demanat que suspengui l'execució de la condemna perquè el processat no té antecedents. Segons ha acordat el tribunal a petició de la fiscal i l'acusació particular, no haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant 3 anys i sotmetre's a un programa formatiu de reeducació sexual. La sentència és ferma.