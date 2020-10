Condemnat un veí de Puigcerdà per abusar sexualment de la neboda de 10 anys

L'Audiència de Girona ha condemnat un veí de Puigcerdà per fer tocaments a la neboda de 10 anys el 13 de maig del 2019. La fiscalia demanava inicialment 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Com que l'acusat ha reconegut els fets i ha consignat 5.000 euros per indemnitzar la víctima, li han aplicat una atenuant molt qualificada de reparació del dany.

Per això, i atenent a la conformitat, el tribunal li ha imposat una pena de 2 anys de presó i 6 anys de llibertat vigilada. No es podrà apropar a la víctima ni al seu col·legi durant 7 anys. L'acusat no haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir durant 3 anys i sotmetre's a un programa formatiu de reeducació sexual.