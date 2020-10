El propitari de les vaques de Castellbell porta l'ajuntament als jutjats pel decomís

El propietari de la finca Ferroroles Vell de Castellbell i el Vilar ha portat l'ajuntament del municipi al jutjat contenciós administratiu per comissar unes vaques que no tocava, segons han explicat fonts les advocades Susanna Vilaseca i Cristina Bécares, que formen l'equip jurídic que representa al ramader.

Segons expliquen les advocades, a la finca hi constaven registrades dues explotacions ramaderes, una d'engreix i una d'extensiva, cadascuna amb un codi Rega -el registre al DARP- propi i una finalitat independent.

L'explotació d'engreix es va registrar al març de 2015, i l'Ajuntament va procedir a iniciar els tràmits per a la verificació de la llicencia. Arran d'aquest expedient administratiu, l'Ajuntament va ordenar la suspensió de l'activitat de l'explotació d'engreix per manca de requisits administratius el 8 de juliol de 2019.

Aquesta decisió, expliquen les advocades, era relativa única i exclusivament a l'explotació d'engreix, es va comunicar al titular i asseguren que aquest va complir el requeriment, deixant sense efectes l'explotació i continuant exclusivament amb l'explotació extensiva, que segons afirmen no tenia cap tipus d'incident administratiu ni requeriment.

Segons un comunicat remès per les advocades, el dia 12 d'agost de 2020 es va procedir a l'entrada de la finca Ferreroles Vell en base a una autorització del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. L'autorització, asseguren les representants legals del ramader, era per l'entrada i retirada dels animals de l'explotació ramadera d'engreix que en aquell ja moment no tenia cap boví censat.

Tot i així, i «de manera errònia», diuen en el comunicat, es va procedir a la retirada d'animals de l'explotació dedicada a la ramaderia extensiva. «Aquesta actuació es va dur a terme sense notificar prèviament i sense comprovació del número d'identificació dels bovins que van agafar», asseguren. Afegeixen que en el decomís de les vaques, que es trobaven en pastures, es van perseguir els bovins, provocant-ne la dispersió i la separació de mares i vedells. Es tractaria d'una quinzena d'animals, alguns dels quals ja s'han capturat. També neguen que els animals estiguin descuidats i que hi hagi cap procediment obert al respecte.

Actualment hi ha dos procediments judicials oberts arrel d'aquestes actuacions (un a instàncies de l'Ajuntament i un a instàncies del ramader) i, a data d'avui, el ramader afirma que no sap on es troben les vaques i vedells de l'explotació de ramaderia extensiva, «tot i no havent habilitació legal per la seva retirada i no havent cap expedient obert contra aquesta».

En relació a la demanda, les advocades expliquen que s'han observar fets i actuacions que s'estan estudiant per tal de realitzar les accions legals que puguin ser pertinents i no descarten emprendre accions contra altres administracions més enllà del consistori de Castellbell i el Vilar.