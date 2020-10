Cau un arbre a la zona de jocs del parc de l'Agulla

Un arbre va aparèixer tombat i mig arrencat de terra, aquest dimarts al matí, al parc de l'Agulla. El pi tombat es troba a la zona de jocs infantils del parc i, segons han explicat fonts municipals, els sequiaires el van trobar tombat i tot apunta que va ser a causa del vent. Com a mesura de seguretat es va perimetrar la zona on hi havia l'arbre.