Detingut per tenir una plantació de marihuana a la terrassa d'un àtic de la Seu d'Urgell

La policia espanyola ha detingut un home com a presumpte responsable d'una plantació de marihuana que els agents van localitzar a la terrassa d'un àtic ubicat en una zona cèntrica de la Seu d'Urgell. L'arrest es va dur a terme dimecres el 21 d'octubre passat i el resultat de la investigació va determinar que l'individu tenia dos domicilis a la capital alturgellenca: en un d'ells hi residia i a l'altre hi havia les plantes.

En el marc de l'escorcoll policial, es va decomissar més d'un quilo de marihuana, a més de balances de precisió i elements per al cultiu, elaboració i embalatge de la droga. El detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública, ha passat a disposició del jutjat d'Instrucció 2 de la Seu d'Urgell.