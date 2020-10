A judici per llançar una ampolla al cap a un home, davant d'una discoteca a Manresa

Un home, H. A. M., s'enfronta a una petició de quatre anys de presó per llançar una ampolla contra el cap d'un home a les portes d'una discoteca de Manresa en el marc d'una discussió, segons consta en l'escrit de la fiscalia. Els fets van passar el 28 d'octubre del 2018 i arran de l'impacte la víctima va patir una ferida frontal que va requerir tractament mèdic quirúrgic, i que li ha deixat un «perjudici estètic lleu» i pel qual reclama. En concret, a part dels quatre anys de presó, el fiscal demana que l'acusat indemnitzi la víctima amb 1.684 euros més interessos per les lesions i seqüeles provocades. El judici està assenyalat per a avui al matí a Manresa.

També per a avui hi ha asse-nyalat un judici per una altra agressió en una discoteca, la Moons de Sant Fruitós de Bages, el 19 de maig del 2018. L'acusat, A. C. G., s'enfronta a tres anys de presó per, presumptament, colpejar un menor al cap amb un got. La víctima reclama una indemnització de 350 euros.