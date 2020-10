El jutge creu que Putin va oferir 10.000 soldats i pagar tot el deute de la Generalitat a Puigdemont

El titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, que ahir va ordenat un operatiu amb 31 escorcolls i 21 detinguts pel presumpte desviament de fons al procés independentista, creu que el president rus, Vladímir Putin, va oferir 10.000 soldats i pagar tot el deute de la Generalitat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont el 24 d'octubre del 2017, tres dies abans de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI).

El suposat interlocutor amb Rússia va ser, segons el jutge, Víctor Terradellas, exresponsable de relacions internacionals de CDC i president de la Fundació CatMón, que també està investigat en la mateixa causa pel suposat desviament de fons de la Diputació de Barcelona cap al partit polític. Segons el jutge, Ter-radellas va explicar a Puigdemont el 24 d'octubre del 2017 –tres dies abans de la declaració d'independència– que el seu contacte a Rússia havia ofert posar a disposició de Puigdemont 10.000 soldats i pagar tot el deute català, una petició que el president va rebutjar. «Es va cagar a les calces», segons va dir Terradellas. La interlocutòria remarca que si s'hagués declarat la independència i s'hagués comptat amb el suport rus «els esdeveniments haurien estat tràgics i haurien desencadenat un conflicte armat a l'Estat amb un incert nombre de víctimes mortals».

Terradellas feia 5 mesos que estava en contacte amb un grup de Rússia «creat en l'època de Gorbatxov per al desenvolupament d'una plataforma de criptomonedes», segons el jutge. Terradellas, exercint d'emissari de Puigdemont, hauria traslladat a Sergei Markov –el seu contacte a Rússia– que reconeixeria Crimea a canvi del suport rus a la independència. El grup rus volia participar en projectes de comunicació que portaven a terme Xavier Vendrell i David Madí, detinguts ahir, juntament amb Jaume Roures, cap de Mediapro, subratlla el jutge. «Estaven disposats a invertir entre 100 i 300 milions de dòlars o euros», segons el jutge. I afegeix que «Vendrell va mostrar preocupació perquè va dir que estava sota vigilància dels serveis secrets i que volia garantir la màxima seguretat perquè no transcendissin les relacions amb Rússia».

«Hi falten dos zeros»

Per la seva banda, l'ambaixada russa a Espanya va ironitzar sobre la presumpta conxorxa de l'independentisme català amb el país liderat per Vladímir Putin per defensar la república catalana que a la xifra de 10.000 soldats amb la qual especulen els investigadors hi falten «dos zeros».

L'ambaixada va penjar un comunicat al seu compte de Twitter en què afegeix que els soldats havien d'arribar a Catalunya a bord d'avions Mosca i Xato acoblats durant la Guerra Civil i amagats al Principat fins que fossin requerits. «Ull: la informació apareguda als mitjans espanyols sobre l'arribada de 10.000 soldats russos a Catalunya està incompleta», comença el text. «Cal afegir dos zeros al nombre de soldats i el més impactant d'aquesta conspiració: les tropes haurien de ser transportades per avions Mosca i Xato acoblats a Catalunya durant la Guerra Civil i amagats en un lloc segur a la serra catalana fins a rebre a través d'aquestes publicacions l'ordre xifrada d'actuar», diu la piulada.