L'última operació de la Guàrdia Civil contra el procés implica tres empresaris igualadins

La Guàrdia Civil va detenir ahir 21 persones i va fer 31 escorcolls en l'última operació que ha fet fins ara contra l'independentisme. Entre els detinguts hi ha tres empresaris igualadins. Es tracta de l'editor Oriol Soler, del grup SOM, i de Toni Fusté i Roc Aguilera, responsables d'Iniciatives Events d'Igualada, empresa que l'institut armat va escorcollar ahir.

Les detencions es van fer en el marc de l'operació Volhov de la Guàrdia Civil contra un suposat desviament de fons públics per finançar les despeses de l'expresident Puigdemont a Waterloo i es va va saldar amb 21 detinguts. A part dels tres igualadins, entre els detinguts hi ha l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, l'historiador i cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, i l'exdirigent de CDC David Madí.

Segons va informar la Guàrdia Civil, les detencions es van practicar en la tercera fase de l'operació Volhov, dirigida pel jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, que investiga una suposada trama de desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona i la Plataforma pro Seleccions Esportives Catalanes, el president de la qual, Xavier Vinyals, està acusat de malversació de fons públics, prevaricació i blanqueig de capitals. La investigació, que es va tramitar durant un any i mig en una peça secreta, deriva de la causa contra una trama de presumpta concessió fraudulenta de subvencions a fundacions afins a CDC, un dels principals imputats de la qual és l'exdirigent Víctor Terradellas.

En la interlocutòria judicial, a la qual ha tingut accés Regió7, el jutge acusa Soler de malversació. Tot i això, el seu advocat, Benet Salellas, va destacar que la mateixa resolució assegura que aquest càrrec «encara està pendent d'acreditar perquè no han pogut accedir als expedients administratius». En concret, la interlocutòria explica que les empreses de Soler van obtenir contractes per tres milions d'euros de la Generalitat, encara que al mateix temps assegura que «aquesta seria una informació que s'hauria de verificar correctament amb els expedients administratius corresponents». A més, Salellas va recordar que Soler no ha tingut mai «cap càrrec a l'administració pública» i, per tant, «és evident que hi ha delictes que és impossible que els hagi comès directament».

D'altra banda, el jutge investiga la relació d'algun dels detinguts amb les activitats de Tsunami Democràtic, del qual podrien derivar delictes contra l'ordre públic.