El fiscal acusa l'exalcalde de Montbui de malversació en 36 viatges en 4 anys

L'exalcalde de Santa Margarida de Montbui Teo Romero va malversar fons públics en un total de 36 viatges del 2007 al 2010, quan estava al capdavant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), segons consta en l'escrit d'acusació de la fiscalia al qual ha tingut accés Regió7. El judici per aquest cas està previst que se celebri a partir de dijous de la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona.

Les despeses que consten en l'escrit de fiscalia sumen un total de 33.158 euros i encara que són per motius molt variats, la majoria d'elles estan associades a despeses en viatges que l'acusat hauria allargat en benefici propi per fer turisme i altres activitats que no tenien res a veure amb el desplaçament oficial. Segons la fiscalia, Romero pagava amb una targeta del FCCD o presentava justificants de «despeses que no tenien cap relació amb les activitats del FCCD».

El primer dels viatges que cita la fiscalia en els quals Romero hauria malversat és un desplaçament a Nairobi, on va arribar quadre dies abans d'una trobada d'autoritats locals i va visitar la reserva de Masai Lari. En aquest viatge del 2007, Romero hauria carregat al FCCD 3.257,2 euros de forma indeguda.

També destaca un viatge al Brasil, pel qual va passar de forma indeguda despeses de 4.131,33 euros. Segons el fiscal, Romero va participar en un seminari d'innovació a Rio de Janeiro però va aprofitar el viatge per fer una escapada a Ouro Preto, i va passar despeses de lloguer de cotxes, taxis i bars, entre d'altres. Tampoc s'escapa de l'ull de la fiscalia un viatge a Nagasaki i que Romero va fer com a alcalde de Montbui el 2009. En el marc d'aquest viatge, Romero va pagar amb la targeta del FCCD despeses d'hotel, bitllets d'avió i de tren a nom d'altres persones, i també va presentar tiquets d'hotel, d'articles de regal, de discoteques i bars nocturns, entre d'altres, per un valor de 5.50,91 euros, encara que en aquest cas una part de la despesa després va ser abonada perquè corresponien a l'aleshores alcalde dels Hostalets de Pierola, Pere Barbado, i l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui també va abonar 2.200 euros.

El 2008, Romero va viatjar a la Haia, en una conferència sobre diplomàcia de les ciutats. La reunió era de l'11 al 13 de juny però Romero hi va anar del 10 al 15 de juny i les despeses que el FCCD hauria assumit indegudament sumen un total de 3.098,06 euros.

Del mateix 2008, el fiscal també destaca que Romero va fer un viatge a Cuba, per una trobada sobre cooperació i on va arribar quatre dies abans del congrés. Per aquest viatge, segons el fiscal, les despeses assumides irregularment pel FCCD sumen 1.154,34 euros.

També destaquen nombrosos viatges a Madrid, pels quals el FCCD va pagar el viatge en tren d'alta velocitat, hotels i dietes, que segons el fiscal no està acreditat que les hagués d'assumir el fons que aleshores presidia Romero.

Més enllà dels viatges, l'exalcalde anoienc també va passar nombroses despeses al FCCD com tiquets de restaurants, quilometratges i altres dietes, «sense justificació», i fins i tot dues subscripcions mensuals a pàgines per a adults per 61,9 euros.

Segons la fiscalia, es tracta d'un delicte continuat de malversació impròpia pel qual demana tres anys i mig de presó per a l'acusat i que indemnitzi el FCCD amb 21.444,45 euros. També demana una pena de tres anys i mig de presó per a Romero per un delicte continuat de malversació impròpia. El fiscal té en compte com a atenuant que ha reintegrat 13.903,1 euros a l'entitat dels diners que hauria percebut indegudament.