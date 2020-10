Crema una casa deshabitada a Igualada

Un incendi ha cremat una casa deshabitada, aquest divendres al migidia, a Igualada. Els bombers han enviat un total de set dotacions fins al lloc dels fets per apagar les flames. Els bombers han rebut l'avís a les 14:20h i a les 15h ja havien donat l'incendi per controlat.

Com a conseqüència del foc ha cedit el forjat de la teulada però no hi ha hagut cap persona ferida. L'arquitecte municipal també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per fer una inspecció de l'immoble.





Extingit un incendi que ha cremat totalment una casa deshabitada, de 2 plantes, a la pl de Castells d'Igualada. Ha cedit el forjat de la teulada. A les 15h controlat

Cap persona ferida

Fins al lloc ens hem desplaçat 7 dotacions #bomberscat així com l'arquitecte municipal pic.twitter.com/ojjfQNCTys — Bombers (@bomberscat) October 30, 2020