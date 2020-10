La Policia Local de Manresa aixeca dues actes per trencar el confinament municipal

La Policia Local de Manresa ha aixecat dues actes a persones que havien sortit de la seva població de residència sense una causa justificada, segons han informat fonts municipals consultades per aquest diari.

Aquestes dues actes a persones que havien sortit del seu terme municipal cal afegir-hi les vuit actes que s'han aixecat durant la nit a persones que no respectaven el toc de queda i que es trobaven fora del seu domicili sense un motiu dels que es considera de força major.

A nivell de tot Catalunya, la nit de divendres a dissabte, la comissària de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra, Alícia Moriana, va detallar que durant la nit de divendres a dissabte «es van aixecat unes 400 actes» a Catalunya, xifra que suposa més del doble de les 170 que es van aixecar la nit anterior. Segons el cos policial, «la ciutadania, de forma general, està complint i fa el que toca», i és per això que la comissària va agrair «el seu esperit cívic i responsable».

Tal com va detallar la comissària, «a la majoria, un alt percentatge» dels ciutadans als que se'ls va aixecar acta va ser «per no complir les restriccions de mobilitat i de forma més anecdòtica per no portar la mascareta, saltar-se el confinament, beure al carrer, fumar sense distància o no complir els horaris dels establiments».

Moriana va explicar també que des del cos dels Mossos d'Esquadra «tenen la vessant coercitiva» amb les actes i les multes, però va destacar que actuen «amb esperit pedagògic».

La comissària va explicar que les mesures impulsades pel Govern ha fet també que «s'hagi reduït» molt el nombre de gent que beu al carrer, les festes i els botellons. Igualment, va confiar que els controls que mantenen els Mossos d'Esquadra coordinats amb les policies locals d'arreu de Catalunya funcionin adequadament i ajudin a garantir el compliment dels confinaments perimetrals.