Un camió de gran tonatge s'encasta contra una gasolinera a Olesa

Un camió de gran tonatge s'ha encastat aquest dilluns al matí contra una gasolinera a Olesa de Montserrat. Els Bombers han rebut l'avís a les 9.39 h del matí i han enviat tres dotacions a la benzinera, a la C-55. El tràiler ha quedat encastat a la marquesina de la gasolinera i ha danyat diverses làmines d'alumini del sostre, que els Bombers han hagut d'assegurar per evitar que caiguessin quan s'ha retirat el vehicle. També hi ha hagut un tub elèctric afectat, segons les mateixes fonts. No hi ha hagut cap persona ferida ni danys estructurals importants.





Ens avisen de danys a una benzinera de la C-55 a Olesa de Montserrat a causa d'un tràiler que s'hi ha encastat (9.39 h) Finalment l'estructura no ha quedat malmesa i ajudem a retirar el camió amb seguretat. Hi treballem 3 dotacions de #bomberscat pic.twitter.com/DwsIsIijef — Bombers (@bomberscat) November 2, 2020